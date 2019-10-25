***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668Transferler12 0 0 0 0 3.622.955 4.732.338 -8.355.293 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 4.461.179 4.461.179 0 4.461.179Dönem Karı (Zararı)20 0 0 0 0 0 0 4.461.179 4.461.179 0 4.461.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 3.820.274 -55.787.014 4.461.179 28.722.847 0 28.722.847Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257Transferler12 0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 113.792 0 0 -1.379.231 -1.265.439 0 -1.265.439Dönem Karı (Zararı)20 0 0 0 0 0 0 -1.379.231 -1.379.231 0 -1.379.231Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 113.792 0 0 0 113.792 0 113.792Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 -1.379.231 24.020.818 0 24.020.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.301.761 -4.723.542Dönem Karı (Zararı)-1.379.231 4.461.179Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.379.231 4.461.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.331.062 4.426.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 6.035 1.333Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.624.641 2.026.855Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.622.227 2.026.855Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 2.414 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler126.467 140.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.026 140.751Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 121.441 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 523.146 -68.803Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17 70.500 2.326.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 113.792 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 113.792Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler21 -133.519 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.253.592 -13.611.657Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)21 -4.475.341 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 8.295 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 8.295 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.447.487 -11.082.400İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.539.886 -7.075.741İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -907.601 -4.006.659Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.546 10.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.038 36.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.038 36.963Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -19.261 -2.263.115Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -433.116 2.261.955İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -433.116 2.261.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 111.826 -2.575.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 111.826 -2.399.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 0 -176.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.301.761 -4.723.542YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.782 -30.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.782 -30.652Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.782 -30.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.128.327 -15.424.259Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -605.020 -15.421.900Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 0 -15.421.900İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları21 -605.020 0Ödenen Faiz21 -523.307 -2.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.436.870 -20.178.453Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.436.870 -20.178.453DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.339.539 29.985.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ902.669 9.806.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 900.416 9.339.539Finansal Yatırımlar21 4.475.341 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21 4.475.341 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar21 4.475.341 0Ticari Alacaklar5 0 8.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 8.295Diğer Alacaklar4,6 25.528.780 23.703.520İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 15.113.584 14.195.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 10.415.196 9.507.595Peşin Ödenmiş Giderler8 1.546 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.546 0Diğer Dönen Varlıklar7 87.676 199.502İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 87.676 199.502ARA TOPLAM30.993.759 33.250.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.993.759 33.250.856DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21 1.040.367 906.848Maddi Duran Varlıklar9 32.604 31.857Diğer Maddi Duran Varlıklar9 32.604 31.857TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.072.971 938.705TOPLAM VARLIKLAR32.066.730 34.189.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler21 7.356.830 7.891.350Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler21 7.356.830 7.891.350Ticari Borçlar5 172.616 169.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 172.616 169.578Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 62.934 82.195Diğer Borçlar4,6 324.837 757.953İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4,6 324.837 757.953Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.441 0ARA TOPLAM8.038.658 8.901.076TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.038.658 8.901.076UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 7.254 2.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 7.254 2.228TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.254 2.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.045.912 8.903.304ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.020.818 25.286.257Ödenmiş Sermaye12 41.550.000 41.550.000Sermaye Düzeltme Farkları12 2.187.732 2.187.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 32.490.676 32.490.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 113.792 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)113.792 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)12 113.792 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 378.467 378.467Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -51.320.618 -52.345.207Net Dönem Karı veya Zararı20 -1.379.231 1.024.589TOPLAM ÖZKAYNAKLARSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri16 -1.739.674 -2.758.399 -664.236 -793.094Pazarlama Giderleri0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.354.118 13.743.465 98.667 6.551.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.489.580 -4.960.464 -1.075.095 -2.448.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.875.136 6.024.602 -1.640.664 3.309.994Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.046.410 0 368.863 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -27.198 -136.471 -8.442 -608.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-855.924 5.888.131 -1.280.243 2.701.112Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri19 -523.307 -1.426.952 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürüdürlen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,03300000 0,11000000 -0,03100000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar113.792 0 -96.213 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)113.792 0 -96.213 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.792 0 -96.213 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.265.439 4.461.179 -1.376.456 2.701.112Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.265.439 4.461.179 -1.376.456 2.701.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795016BIST