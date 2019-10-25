***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 19:00
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
12 0 0 0 0 3.622.955 4.732.338 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 4.461.179 4.461.179 0 4.461.179
Dönem Karı (Zararı)
20 0 0 0 0 0 0 4.461.179 4.461.179 0 4.461.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 3.820.274 -55.787.014 4.461.179 28.722.847 0 28.722.847
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Transferler
12 0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 113.792 0 0 -1.379.231 -1.265.439 0 -1.265.439
Dönem Karı (Zararı)
20 0 0 0 0 0 0 -1.379.231 -1.379.231 0 -1.379.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 113.792 0 0 0 113.792 0 113.792
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 113.792 378.467 -51.320.618 -1.379.231 24.020.818 0 24.020.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.301.761 -4.723.542
Dönem Karı (Zararı)
-1.379.231 4.461.179
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.379.231 4.461.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.331.062 4.426.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.035 1.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.624.641 2.026.855
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.622.227 2.026.855
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.414 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.467 140.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.026 140.751
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 121.441 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 523.146 -68.803
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 70.500 2.326.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 113.792 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 113.792
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
21 -133.519 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.253.592 -13.611.657
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
21 -4.475.341 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.295 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 8.295 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.447.487 -11.082.400
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.539.886 -7.075.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -907.601 -4.006.659
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.546 10.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.038 36.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.038 36.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -19.261 -2.263.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -433.116 2.261.955
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -433.116 2.261.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 111.826 -2.575.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 111.826 -2.399.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 0 -176.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.301.761 -4.723.542
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.782 -30.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.782 -30.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.782 -30.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.128.327 -15.424.259
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -605.020 -15.421.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 0 -15.421.900
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 -605.020 0
Ödenen Faiz
21 -523.307 -2.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.436.870 -20.178.453
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.436.870 -20.178.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.339.539 29.985.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
902.669 9.806.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 900.416 9.339.539
Finansal Yatırımlar
21 4.475.341 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21 4.475.341 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
21 4.475.341 0
Ticari Alacaklar
5 0 8.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 8.295
Diğer Alacaklar
4,6 25.528.780 23.703.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 15.113.584 14.195.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 10.415.196 9.507.595
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.546 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.546 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 87.676 199.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 87.676 199.502
ARA TOPLAM
30.993.759 33.250.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.993.759 33.250.856
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.040.367 906.848
Maddi Duran Varlıklar
9 32.604 31.857
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 32.604 31.857
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.072.971 938.705
TOPLAM VARLIKLAR
32.066.730 34.189.561
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
21 7.356.830 7.891.350
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 7.356.830 7.891.350
Ticari Borçlar
5 172.616 169.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 172.616 169.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 62.934 82.195
Diğer Borçlar
4,6 324.837 757.953
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,6 324.837 757.953
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 0
ARA TOPLAM
8.038.658 8.901.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.038.658 8.901.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.254 2.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.254 2.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.254 2.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.045.912 8.903.304
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.020.818 25.286.257
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 113.792 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
113.792 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 113.792 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -51.320.618 -52.345.207
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -1.379.231 1.024.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.739.674 -2.758.399 -664.236 -793.094
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.354.118 13.743.465 98.667 6.551.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.489.580 -4.960.464 -1.075.095 -2.448.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.875.136 6.024.602 -1.640.664 3.309.994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.046.410 0 368.863 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -27.198 -136.471 -8.442 -608.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-855.924 5.888.131 -1.280.243 2.701.112
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
19 -523.307 -1.426.952 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.379.231 4.461.179 -1.280.243 2.701.112
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürüdürlen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,03300000 0,11000000 -0,03100000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
113.792 0 -96.213 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
113.792 0 -96.213 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.792 0 -96.213 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.265.439 4.461.179 -1.376.456 2.701.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.265.439 4.461.179 -1.376.456 2.701.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795016
BIST