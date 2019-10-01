***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet hk.da toplantı yeri değişikliği ile gündem maddelerinden 18. maddenin açıklayıcı şekilde güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Toplantı yeri değişikliği ile gündem maddelerinden 18. maddenin açıklayıcı şekilde güncellenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 25.09.2019Genel Kurul Tarihi 17.10.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.10.2019Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Şirketin 2018 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayları alınmış (olan) Kayıtlı sermaye tavanının devamına ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunulmasına,11 - Yenilenen İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Tük Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,16 - Şirket'in 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,17 - SPK'nun 27.09.2018 tarih ve 44649743-663.09-E.10009 sayılı yazısı ile talep edilen Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'ne ödenen Performans ücreti ödemesi ile ilgili olarak sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,18 - i) SPK'nun 19.07.2018 tarih ve 32/863 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tabloları itibariyle III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin kısa vadeli finansal borçlar sınırına ilişkin 29. maddesine aykırılık meydana gelmesi ve Şirket'in 2 gerçek ve 3 tüzel kişi ile 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansal sözleşmeleri hakkında bu sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmamasının Özel Durumlar Rehberi'nin "5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 8. maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi, ii) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karar bağlanması,19 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Ek1.Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ek2.İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarToplantı yeri değişikliği ile gündem maddelerinden 18. maddenin açıklayıcı şekilde güncellenmesiYukarıda verilen gündem maddelerinden 18. maddenin devamı sığmadığı için aşağıda yer almaktadır.iii) Şirket tarafından kısa süreli finansman sözleşmesi imzalanarak 2015 yılı içinde 1.605.000 ABD Doları tutarında, 2016 yılı içinde ise 741.568 ABD Doları tutarında olmak üzere toplam 2.346.568 ABD Doları tutarında alınan kısa vadeli borçlar ve Netaş paylarının OEP tarafından satışına endekslenen toplam geri ödeme tutarı kapsamında söz konusu finansman sözleşmeleri uyarınca borçlanılan tutar ile geri ödeme tutar dikkate alınarak, söz konusu borçlanmalara ve kullanım alanlarına ilişkin olarak ortaklara detaylı bilgi verilmesi ve varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 369. 553. 555 ve 557. maddeleri hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan ve borçlanma dönemlerinde görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabileceği hususlarında ortakların bilgilendirilmesi,Şirketimizin 25.09.2019 tarihli kararıyla1. Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 17/10/2019 tarihinde Saat: 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara" adresinde Clup 1 Salonu'nda yapılmasına,2. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek'de yer alan ilan metninin Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789445BIST