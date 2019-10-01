***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.10.2019 18:04
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2019 tarihli kararı ile
Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2018 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun ("Rapor") onaylanmasına, Raporun 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789462
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