***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.11.2019 17:40
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.11.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan "İlişkili Taraf İşlemleri Rapor'u ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800842
BIST
18:00107.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.217,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:005,7677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:006,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:00269,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,52
|Açılış
|: 269,79
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,45
|187.244.912
|% 15,96
|
|UTPYA
|4,74
|58.976.600
|% 15,89
|
|ALCAR
|48,90
|22.287.176
|% 15,06
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,81
|1.388.924.527
|% 1,77
|
|ASELS
|18,80
|423.822.171
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.808.877
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|268.810.367
|% 1,72
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,37
|268.810.367
|% 1,72
|
|PETKM
|3,63
|397.808.877
|% 0,83
|
|THYAO
|13,81
|1.388.924.527
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.352
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4585
|% -0,18
|
|Frank
|5,7497
|5,7844
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5334
|1,5411
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
|
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