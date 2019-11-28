***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.11.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan "İlişkili Taraf İşlemleri Rapor'u ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800842BIST