***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 yılı kar payı dağıtım kararı (Genel Kurul)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 0 0B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.09.2019 tarihli kararı ile(1) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre 1.024.589 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan vergilere göre Geçmiş Yıl Zararlarının (-51.699,85,00) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,(2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (1.277.941,82) Türk Lirası tutarında "Net Dönemi Zararı" olduğunun tespitine Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında dönem zararının olması ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı birseysel finansal tablolarında dağıtılabilir bir dönem karının oluşmadığı,dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'da kabul edilmiştir..KAR PAYI DAĞITIM TABLOSURHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 41.550.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 378.467Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.024.589 -1.287.316,334. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 1.024.589 -1.287.316,336. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -52.345.207 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 378.467 378.466,798. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 -908.849,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 -908.849,5420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 25.09.2019 tarihli kararı ile(1) SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre 1.024.589 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan vergilere göre Geçmiş Yıl Zararlarının (-51.699,85,00) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,(2) TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (-1.277.941,82) Türk Lirası tutarında "Net Dönemi Zararı" olduğunun tespitine Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı mali tablolarında dönem zararının olması ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı birseysel finansal tablolarında dağıtılabilir bir dönem karının oluşmadığı,dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'da kabul edilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800841BIST