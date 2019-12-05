***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 01.02.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.12.2019Ek AçıklamalarMevcut Kayıtlı sermaye tavanımızın 5 yıl geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin 8. maddesinin tadili 28.11.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, 03.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801949BIST