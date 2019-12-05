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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.12.2019 11:04
GÜNCEL HABERLER



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.12.2019

Ek Açıklamalar
Mevcut Kayıtlı sermaye tavanımızın 5 yıl geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin 8. maddesinin tadili 28.11.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, 03.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801949


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