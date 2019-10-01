***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 30.09.2019 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde, Sayın Tahsin YILMAZ ve Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına karar verilmiş olup, ilgili özgeçmişler ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789463BIST