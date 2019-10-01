***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:05
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.09.2019 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde, Sayın Tahsin YILMAZ ve Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına karar verilmiş olup, ilgili özgeçmişler ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789463
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