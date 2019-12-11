***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 18:14
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hollanda'da mukim iştirakimiz olan OEP Turkey Tech BV (OEP) ‘den, Şirketimizin payına karşılık gelen vergi sonrası 322.668,50 USD temettü geliri tahsilatı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803079
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,27
|Açılış
|: 274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,79
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6356
|7,6739
|% 0,01
|
|Frank
|5,8701
|5,9055
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5450
|1,5528
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,71
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,31
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,71
|