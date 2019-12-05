***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2019 15:33
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 05.07.2000 T
17:59108.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.147,32
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.859
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.569.855
|% 19,94
|
|KFEIN
|13,67
|245.329.648
|% 19,91
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|2.157.623
|% -8,10
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.026.137.013
|% 4,07
|
|THYAO
|13,79
|978.680.881
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.072.780
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.085.087
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,48
|286.482.100
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|207.339.104
|% 9,02
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.670.265
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,42
|204.735.382
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5808
|% 0,40
|
|Frank
|5,7942
|5,8291
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|2,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,41
|