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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.11.2019 12:18
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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.11.2019 tarihli ve 2019/21 sayılı kararıyla   Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'nin EK-1'inde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda 1)Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç ) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duygu Döndü BAYSAL'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arif BEKTAŞ'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, 2)Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın , Döndü Duygu BAYSAL'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, 3)Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800960


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