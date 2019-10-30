***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623Transferler-2.752.475 2.752.476Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.148 3.879.634 3.882.782 3.882.782Dönem Sonu Bakiyeler17 30.000.000 3.130 550.000 -3.173.359 3.855.936 31.259.405 31.259.405Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743Transferler3.855.935 -3.855.935Dönem Karı (Zararı)-490.320 -492.233 -492.233Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.913 0Sermaye Azaltımı-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler17 5.000.000 -4.746 550.000 682.576 -490.320 5.737.510 5.737.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.618.039 3.050.609Dönem Karı (Zararı)-490.320 3.288.621Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-490.320 3.288.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.700 35.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 149.835 54.686Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.111 7.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 10.111 7.554Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 18.754 -26.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.929.659 -273.780Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 2.593.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 2.593.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.216.687 1.429.956İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.216.687 1.429.956Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 14.885 -131.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.140 -4.077.609İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.140 -4.077.609Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.390 -9.167Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.715.458 -5.946İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.715.458 -5.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.621 -73.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -19.621 -73.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.618.039 3.050.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-180.815 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-180.815 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -180.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.886.990 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-25.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -25.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri113.010Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 113.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.449.766 3.050.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -18.449.766 3.050.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.048.141 21.538.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.598.375 24.589.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.598.375 26.048.141Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.358.045 3.844.124İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.829.550İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 528.495 3.844.124Peşin Ödenmiş Giderler32.577 47.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 32.577 47.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 208.596 188.976Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM11.197.593 30.128.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.197.593 30.128.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 159.711 159.711Diğer Alacaklar21.930 752.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 21.930 752.538Maddi Duran Varlıklar193.013 155.064Mobilya ve Demirbaşlar11 80.003 155.064Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 113.010 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.295 107.264Bilgisayar Yazılımları12 100.295 107.264Ertelenmiş Vergi Varlığı25 7.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR474.949 1.182.127TOPLAM VARLIKLAR11.672.542 31.310.830KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar102.038 17.770İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar90.408 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 90.408 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.630 17.770Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 11.630 17.770Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 17.242 8.852Diğer Borçlar5.732.037 16.580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.732.037 16.580Kısa Vadeli Karşılıklar11.853 11.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.853 11.720ARA TOPLAM5.863.170 54.922TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.863.170 54.922UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.602 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.602 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 22.602 0Uzun Vadeli Karşılıklar38.056 26.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 38.056 26.165Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 11.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.862 26.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.935.032 81.087ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.737.510 31.229.743Ödenmiş Sermaye17 5.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.746 -2.833Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.746 -2.833Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.746 -2.833Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler17 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 682.576 -3.173.359Net Dönem Karı veya Zararı17 -490.320 3.855.935TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.737.510 31.229.743TOPLAM KAYNAKLAR11.672.542 31.310.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 -490.370 -1.730.818 0 -4.455.590TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-490.370 -1.730.818 0 -4.455.590BRÜT KAR (ZARAR)-490.370 -1.730.818 0 -4.455.590Genel Yönetim Giderleri19 -1.057.581 -1.149.350 -357.843 -486.467Pazarlama Giderleri19 -9.315 -75.519 -4.482 -33.422Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 10.845 4.079 8.393 638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -118.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.664.802 -2.951.608 -353.932 -4.974.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 302.917 507.128 140.120 298.323FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.361.885 -2.444.480 -213.812 -4.676.518Finansman Gelirleri23 14.492.509 19.492.083 4.294.963 15.565.401Finansman Giderleri24 -13.601.712 -13.784.769 -4.169.985 -11.021.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-471.088 3.262.834 -88.834 -132.728Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.232 25.787 -12.115 616Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 4.982 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -19.232 25.787 -17.097 616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-490.320 3.288.621 -100.949 -132.112DÖNEM KARI (ZARARI)-490.320 3.288.621 -100.949 -132.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-490.320 3.288.621 -100.949 -132.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.913 -2.741 -228 -506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24-33 -2.391 -3.426 -285 -632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler478 685 57 126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 478 685 57 126Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.913 -2.741 -228 -506TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-492.233 3.285.880 -101.177 -132.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-492.233 3.285.880 -101.177 -132.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795344BIST