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***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2019 15:34
GÜNCEL HABERLER

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSRNSHE1916 ISIN kodlu tahvilin anapara ve 8.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,88
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,74
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSRNSHE1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
İhraç Fiyatı 170.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.01.2018 08.01.2018 09.01.2018 3,71 6.307.000 1 Evet
2 10.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 4,02 6.834.000 1 Evet
3 10.07.2018 09.07.2018 10.07.2018 4,26 7.242.000 1 Evet
4 09.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 5,44 9.248.000 1 Evet
5 08.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 6,82 11.594.000 1 Evet
6 09.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 5,4 9.180.000 1 Evet
7 09.07.2019 08.07.2019 09.07.2019 5,92 10.064.000 1 Evet
8 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 5,27 8.959.000 1 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 170.000.000 1 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Rönesans Holding A.Ş.'nin 170.000.000 TL nominal tutarlı, 728 gün vadeli, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen TRSRNSHE1916 ISIN kodlu kuponlu tahvilinin 8.kupon ödemesi ve anapara ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791454


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