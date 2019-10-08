***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSRNSHE1916 ISIN kodlu tahvilin anapara ve 8.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,88Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,74Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSRNSHE1916Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2017Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000İhraç Fiyatı 170.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.01.2018 08.01.2018 09.01.2018 3,71 6.307.000 1 Evet2 10.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 4,02 6.834.000 1 Evet3 10.07.2018 09.07.2018 10.07.2018 4,26 7.242.000 1 Evet4 09.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 5,44 9.248.000 1 Evet5 08.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 6,82 11.594.000 1 Evet6 09.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 5,4 9.180.000 1 Evet7 09.07.2019 08.07.2019 09.07.2019 5,92 10.064.000 1 Evet8 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 5,27 8.959.000 1 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 170.000.000 1 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarRönesans Holding A.Ş.'nin 170.000.000 TL nominal tutarlı, 728 gün vadeli, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen TRSRNSHE1916 ISIN kodlu kuponlu tahvilinin 8.kupon ödemesi ve anapara ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791454BIST