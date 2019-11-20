***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.11.2019 17:57
***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSRNSH22023 ISIN kodlu tahvilin 7. dönem kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSRNSH22023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 3,97 7.939.999,99 1 Evet
2 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 4,53 9.059.999,99 1 Evet
3 16.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 6,99 10.280.000 1 Evet
4 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 5,73 11.460.000 1 Evet
5 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 5,14 10.280.000 1 Evet
6 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 7,06 14.120.000 1 Evet
7 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 4,54 9.080.000 1 Evet
8 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Rönesans Holding A.Ş.'nin 200.000.000 TL nominal tutarlı, 728 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen TRSRNSH22023 ISIN kodlu tahvilin 7. dönem kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799836
BIST