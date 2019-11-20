***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Rönesans Holding TRSRNSH22023 ISIN kodlu tahvilin 8. dönem kupon faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 19.02.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSRNSH22023Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2017Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2018Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 3,97 7.939.999,99 1 Evet2 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 4,53 9.059.999,99 1 Evet3 16.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 6,99 10.280.000 1 Evet4 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 5,73 11.460.000 1 Evet5 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 5,14 10.280.000 1 Evet6 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 7,06 14.120.000 1 Evet7 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 4,54 9.080.000 1 Evet8 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 3,74Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarRönesans Holding A.Ş.'nin 200.000.000 TL nominal tutarlı, 728 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen TRSRNSH22023 ISIN kodlu tahvilin 8. dönem faiz oranı %3,74 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799837BIST