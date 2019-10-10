***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2019 16:50
***RODRG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RODRG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RODRG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792217
BIST
17:5098.572
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.076,86
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:505,8572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0144
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8479
17:506,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
17:50281,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,45
|Açılış
|: 281,75
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,42