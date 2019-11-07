***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMerter Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurum geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi07/11/2019AçıklamalarEkte yer alan 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur.Beyannamede yer alanGelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797285BIST