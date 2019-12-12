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***ROYAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

12.12.2019 17:49
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***ROYAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

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Açıklamalar

   31.03.2019, 30.06.2019 ve 30.09.2019 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (10.03.2020 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803223


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 2,96 246.956.447 % 19,84  
DGGYO 4,90 65.703.515 % 19,80  
DOAS 11,16 205.776.980 % 17,35  
MTRYO 3,68 6.127.670 % 15,00  
EUKYO 1,70 17.141.977 % 14,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5618 7,5997 % -0,98  
Frank 5,8350 5,8702 % -0,75  
Riyal 1,5337 1,5414 % -0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 -7,69  
Altın Gr. 273 273 -2,31  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 64,56 64,56 0,84  
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