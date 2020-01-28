***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıHALİL TEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan VekiliARZU YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ÇAĞIRICI Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT BİRLİK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYAŞAR ATILGAN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiFATMA HÜLYA KÖYLÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiİSMAİL ACAR Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTANSEL TULA Genel Müdür Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814854BIST