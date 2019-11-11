***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2019 09:09
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797873
BIST
16:20103.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 493,70
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:205,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:206,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:20271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.367.656
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,74
|3.056.140
|% -7,88
|
|MNDRS
|0,85
|32.301.532
|% -7,61
|
|FONET
|3,15
|14.049.652
|% -6,80
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|ASELS
|18,82
|309.412.171
|% -0,48
|
|GARAN
|9,86
|267.675.406
|% 0,72
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|137.338.933
|% -0,43
|
|HALKB
|5,82
|245.675.868
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,83
|
|Frank
|5,7834
|5,8183
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5339
|1,5416
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|2,66
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,46
|
Seans Raporu
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 591, 87 artarak (% 0.46 ) 128, 205
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16:31BSOKE
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 217, 370 adet işlem
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16:29DOAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 374, 373 adet işlem