***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/12/2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi06/12/2019AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-62.3)'e göre revize edilen değerleme raporları ektedir. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806265BIST