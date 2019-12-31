***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2019 23:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06/12/2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yıl Sonu Değerlemelerini yapan değerleme şirketi A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-62.3)'e göre revize edilen değerleme raporları ektedir. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806283
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9581
En Düşük
5,9445
18:056,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6765
En Düşük
6,6634
18:05290,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,68
|Açılış
|: 290,42
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8538
|7,8932
|% 1,07
|
|Frank
|6,1234
|6,1603
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.517
|1.518
|-0,52
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,62
|
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