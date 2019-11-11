***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11/11/2019 tarih ve 538 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan süresinin, süre uzatılması sebebi ile madde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798020BIST