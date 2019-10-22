***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.10.2019 18:17
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2019-30/09/2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794273
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0521
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0643
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,63
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64