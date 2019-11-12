***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.11.2019 17:14
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019-30/09/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 3.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2019
Açıklamalar
01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798496
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,42
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4104
|7,4476
|% 0,17
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,77
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-0,09
|
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