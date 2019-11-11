***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.11.2019 16:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gereki izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798051
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7741
En Düşük
5,7705
18:056,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3726
En Düşük
6,3676
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,25
|62,25
|-0,26
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