***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 11.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gereki izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 REYSAS GYO Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798051BIST