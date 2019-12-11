***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 08:45
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde yer alan arsa ve binalardan oluşan portföyümüzün büyüklüğü 1.977.198.510 TL değerden yaklaşık %26,5 artarak, yeni değerleme ile 2.500.134.000 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802941
BIST
10:17107.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:175,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8127
En Düşük
5,7958
10:176,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:17273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 273,21
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,70
|14.246.232
|% 11,90
|
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,48
|2.946.795
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,11
|18.242
|% -8,33
|
|THYAO
|13,73
|90.458.581
|% 0,15
|
|ISFIN
|3,13
|60.535.327
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|56.430.262
|% -0,28
|
|PAPIL
|7,96
|51.523.131
|% 4,87
|
|GARAN
|10,35
|41.861.876
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,50
|33.368.529
|% -0,66
|
|ISFIN
|3,13
|60.535.327
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|56.430.262
|% -0,28
|
|ZOREN
|1,59
|24.535.612
|% 0,00
|
|TSKB
|1,14
|17.275.785
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5986
|7,6367
|% -0,48
|
|Frank
|5,8710
|5,9064
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5437
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.465
|-0,07
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|-0,39
|