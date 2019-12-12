***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.12.2019 18:22
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, RYSAS.E paylarında 13/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında RYSAS.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 27/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803233
BIST
18:05110.115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.192,98
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.115
En Düşük
108.556
18:055,7932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:056,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:05273,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,46
|Açılış
|: 273,64
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
271,59
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|247.044.699
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.724.781
|% 19,80
|
|DOAS
|11,23
|209.847.427
|% 18,09
|
|MTRYO
|3,68
|6.132.233
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|191.858
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.681.222
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.750.387
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,08
|5.361.032
|% -10,74
|
|OLMIP
|7,10
|778.005
|% -10,35
|
|THYAO
|14,06
|1.812.383.170
|% 3,46
|
|ASELS
|19,53
|682.638.999
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|584.011.586
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|YGYO
|0,54
|96.179.480
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,53
|74.125.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,45
|316.099.670
|% 3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5756
|7,6136
|% -0,80
|
|Frank
|5,8496
|5,8848
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5397
|1,5474
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-5,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|0,73
|