***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.01.2020 18:10
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle RYSAS payında 27/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Bu çerçevede RYSAS payında VBTS kapsamında halen uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ile "Brüt Takas" tedbirleri de "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri ile birlikte aşağıda belirtilen tarihe kadar uygulanmaya devam edecektir.
RYSAS payındaki tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/02/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814408
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
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|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9448
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,9390
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: -0,19%
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|Önceki Kapanış
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|: 0,73%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 298,24
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301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7401
|7,7789
|% -0,33
|
|Frank
|6,0960
|6,1327
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5793
|1,5872
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|8,83
|
|Altın Gr.
|300
|300
|2,18
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,05
|
|B. Petrol
|60,91
|60,91
|-1,13
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