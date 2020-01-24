***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [RYSAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle RYSAS payında 27/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Bu çerçevede RYSAS payında VBTS kapsamında halen uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ile "Brüt Takas" tedbirleri de "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri ile birlikte aşağıda belirtilen tarihe kadar uygulanmaya devam edecektir.RYSAS payındaki tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/02/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814408BIST