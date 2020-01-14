***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2020 10:55
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812259
BIST
12:46120.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 476,83
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:465,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0260
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:466,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:46292,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,19
|Açılış
|: 292,27
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|ASELS
|23,22
|389.439.387
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|220.126.498
|% -0,63
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,71
|114.271.099
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6113
|7,6494
|% 0,19
|
|Frank
|6,0446
|6,0811
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5639
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,96
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,12
|