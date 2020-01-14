***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2020 11:12
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812277
BIST
12:47120.757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 508,40
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:475,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0263
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:476,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:47292,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,19
|Açılış
|: 292,28
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|VAKKO
|5,52
|33.420.645
|% 14,76
|
|TLMAN
|12,64
|34.089.693
|% 14,39
|
|CRFSA
|6,01
|78.414.577
|% 12,76
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.866.067
|% -4,05
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|ASELS
|23,22
|398.456.375
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|229.349.291
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,71
|114.687.220
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% 0,24
|
|Frank
|6,0473
|6,0837
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5644
|1,5723
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,62
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,18
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-8,48
|
|Yarım
|931
|955
|-4,10
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,05
|