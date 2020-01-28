***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2020 10:49
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814699
BIST
11:07120.294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 144,28
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.064
11:075,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:076,5421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:07301,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,07
|Açılış
|: 301,51
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.982.327
|% 14,91
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|KLGYO
|4,56
|146.624.685
|% 11,76
|
|GRNYO
|1,68
|36.141.891
|% 11,26
|
|RYSAS
|10,10
|2.938.864
|% -12,25
|
|HUBVC
|41,14
|13.296.640
|% -9,98
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|TIRE
|8,90
|10.758.599
|% -8,34
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|THYAO
|14,24
|441.366.872
|% 0,99
|
|PETKM
|4,08
|203.813.699
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|195.722.628
|% 0,34
|
|KLGYO
|4,56
|146.624.685
|% 11,76
|
|KRSTL
|2,08
|130.280.834
|% 9,47
|
|KRDMD
|2,97
|195.722.628
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,08
|130.280.834
|% 9,47
|
|PETKM
|4,08
|203.813.699
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,26
|54.130.950
|% -0,79
|
|EKGYO
|1,65
|61.558.715
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7102
|7,7488
|% -0,35
|
|Frank
|6,0974
|6,1341
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,69
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,49
|58,49
|-0,09
|