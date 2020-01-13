***RYSAS* *MRGYO* *YYAPI* *TDGYO* *RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.01.2020 18:35
***RYSAS******MRGYO******YYAPI******TDGYO******RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO, RYGYO, RYSAS, TDGYO, YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MRGYO.E, RYGYO.E, RYSAS.E, TDGYO.E ve YYAPI.E payları 14/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 28/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812197
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,53
|Açılış
|: 292,34
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.075.758
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|107.391.909
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|115.000.417
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.188.760
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.667.374
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.952.337
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|110.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.472.565
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6012
|7,6393
|% -0,64
|
|Frank
|6,0234
|6,0597
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5593
|1,5671
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,45
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,65
|
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