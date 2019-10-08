***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.10.2019 23:57
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 08.10.2019 tarihli yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791740
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8411
En Düşük
5,8186
18:056,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4048
En Düşük
6,3744
18:05282,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,50
|Açılış
|: 282,24
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88