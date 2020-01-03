***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.01.2020 19:07
***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 03.01.2020 tarihli yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807583
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0211
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 4,70
|Açılış
|: 297,33
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7961
|7,8352
|% -0,08
|
|Frank
|6,1324
|6,1694
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|19,23
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,85
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|1,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58CUSAN
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 575 adet işlem
-
17:57ERSU
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 970, 486 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 113, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 13, 573.00 milyon TL de
-
17:56AVOD
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 971, 707 adet işlem
-
17:55INTEM
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 888 adet işlem