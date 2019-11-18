***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBarbaros Mah. Akzambak Sk.Uphill Towers Sitesi N3 A Blok D.76 Ataşehir/İstanbulYeni Şirket Merkeziİçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Kozyatağı E5 Yanyol üzeri AND Plaza No.8/10 D İç Kapı 5 Ataşehir/İstanbulDeğişiklik Tarihi30/10/2019AçıklamalarŞirket Merkez adresimiz, İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. Kozyatağı E5 Yanyol üzeri AND Plaza N8/10 D İç Kapı 5 Ataşehir/İstanbul olarak 15.11.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799281BIST