***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2020 10:57
***SAMAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813695
BIST
15:42123.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 429,41
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:425,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:426,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5934
En Düşük
6,5455
15:42297,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,71
|Açılış
|: 297,00
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.731.736
|% 19,96
|
|EGSER
|4,67
|69.823.155
|% 18,23
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.376
|% 14,99
|
|QNBFB
|89,35
|6.025.675
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|THYAO
|14,88
|1.318.090.510
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.015.837.184
|% 3,46
|
|PETKM
|4,12
|548.890.586
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,73
|376.452.306
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,76
|339.297.695
|% 1,15
|
|ISFIN
|4,48
|1.015.837.184
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,73
|376.452.306
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,76
|339.297.695
|% 1,15
|
|ODAS
|1,87
|253.351.716
|% 5,28
|
|PETKM
|4,12
|548.890.586
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7229
|7,7617
|% 0,61
|
|Frank
|6,1073
|6,1441
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5768
|1,5847
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,58
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-1,06
|
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