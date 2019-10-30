***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat87.291.312 59.146.300 57.750.257 25.509.801Satışların Maliyeti-78.701.739 -47.639.585 -50.608.212 -23.209.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.589.573 11.506.715 7.142.045 2.299.993BRÜT KAR (ZARAR)8.589.573 11.506.715 7.142.045 2.299.993Genel Yönetim Giderleri-945.114 -1.635.190 -305.877 -909.204Pazarlama Giderleri-1.006.896 -1.702.512 -389.013 -1.107.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.842.117 1.168.177 228.829 465.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-663.746 -880.647 -269.742 -426.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.815.934 8.456.543 6.406.242 322.404FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.815.934 8.456.543 6.406.242 322.404Finansman Gelirleri2.315.565 4.826.096 213.855 1.710.339Finansman Giderleri-16.089.885 -13.783.551 -4.620.818 -2.021.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.958.386 -500.912 1.999.279 11.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.189 223.802 14.169 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.189 223.802 14.169 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.938.197 -277.110 2.013.448 11.692DÖNEM KARI (ZARARI)-3.938.197 -277.110 2.013.448 11.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.938.197 -277.110 2.013.448 11.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.855.023 9.427.555Dönem Karı (Zararı)-3.938.197 -277.110Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.056.261 12.276.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.325.974 636.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler115.340 -91.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.375 223.802Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.589.572 11.506.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.374.879 -2.858.884Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.055.226 -7.751.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.468.375 -4.516.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler21.284.602 -35.980.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.629.819 29.462.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.931 19.264.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.952.010 -3.337.702Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.492.943 9.140.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.616 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)29.954 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.356.742 287.530YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-349.584 -358.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-349.584 -358.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.539.866 -8.842.187Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-6.413.755 3.889.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.785.059 -4.415.777Ödenen Faiz-16.089.885 -13.783.551Alınan Faiz2.315.565 4.826.096Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)863.150 641.107YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.427 227.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.427 227.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.713 55.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.286 282.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.286 57.713Ticari Alacaklar19.491.611 4.436.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.491.611 4.436.386Diğer Alacaklar25.966 799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.966 799Stoklar44.763.717 66.023.703Peşin Ödenmiş Giderler5.613.087 2.182.278Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.466 35.420Diğer Dönen Varlıklar17.913 17.913ARA TOPLAM69.941.046 72.754.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.941.046 72.754.212DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar16.176.910 16.760.762Kullanım Hakkı Varlıkları14.684.699 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.364 15.087.601Peşin Ödenmiş Giderler7.277 38.883Ertelenmiş Vergi Varlığı874.890 830.883TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.774.475 32.738.464TOPLAM VARLIKLAR101.715.521 105.492.676KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.014.710 2.229.651Ticari Borçlar23.121.389 20.491.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.121.389 20.491.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar767.006 467.496Diğer Borçlar17.931.993 16.874.916İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.791.752 16.540.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar140.241 334.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.255.076 13.688.460Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler656.952 902.870ARA TOPLAM61.752.737 54.660.575TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.752.737 54.660.575UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.143.057 23.556.811Uzun Vadeli Karşılıklar888.945 773.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar888.945 773.605Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.186 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885 1.073.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.369.073 25.403.516TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.121.810 80.064.091ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.593.711 25.428.585Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.178.305 7.074.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.178.305 7.074.982Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)172.375 69.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 2.507.566Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.741.478 -3.322.803Net Dönem Karı veya Zararı-3.938.197 -418.675TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.593.711 25.428.585TOPLAM KAYNAKLAR101.715.521 105.492.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890Transferler2.053.348 854.457 2.907.805 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 -418.675 -290.305 0 -290.305Dönem Karı (Zararı)0 -418.675 -418.675 0 -418.675Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.370 0 128.370 0 128.370Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585Transferler-418.675 418.675 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.323 -3.938.197 -3.834.874 0 -3.834.874Dönem Karı (Zararı)0 -3.937.197 -3.938.197 0 -3.938.197Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.323 0 103.323 0 103.323Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 172.375 2.507.566 -3.741.478 -3.938.197 21.593.711 0 21.593.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.938.197 -277.110 2.013.448 11.692DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.178.305 272.971 -426.011 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.417.131 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)146.344 272.971 -136.094 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-385.170 0 -289.917 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-385.170 0 -289.917 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.178.305 272.971 -426.011 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.240.108 -4.139 1.587.437 11.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.240.108 -4.139 1.587.437 11.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795717BIST