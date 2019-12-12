***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.12.2019 18:44
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
67.058.606 71.356.315
Satışların Maliyeti
-53.147.955 -62.491.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.910.651 8.864.481
BRÜT KAR (ZARAR)
13.910.651 8.864.481
Genel Yönetim Giderleri
-2.541.400 -3.235.644
Pazarlama Giderleri
-1.677.138 -1.637.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.817.494 2.415.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.235.889 -2.411.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.273.718 3.994.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 11.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.273.718 4.006.007
Finansman Gelirleri
2.472.907 1.786.386
Finansman Giderleri
-12.960.827 -8.715.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-214.202 -2.923.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.764 337.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-79.764 337.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.966 -2.585.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.966 -2.585.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-293.966 -2.585.288
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.625.964 11.162.587
Dönem Karı (Zararı)
-293.966 -2.585.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.787.839 4.330.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
942.306 1.501.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.246.339 1.108.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
404.409 -117.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 97.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
410.027 -337.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.689.122 193.540
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-329.556 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-574.808 1.884.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.023.873 9.602.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.123.973 1.587.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.439.717 6.141.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.525.977 -4.456.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.900.286 -1.526.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.610.265 2.027.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.692.703 5.829.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.530.000 11.347.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-95.964 -184.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.331.012 -1.190.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 145.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.331.012 -1.335.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.673.065 -10.048.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.360.956 68.348.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.596.467 -72.548.332
Ödenen Faiz
-11.091.424 -5.829.657
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -19.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.911 -76.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.911 -76.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
339.716 416.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 339.716
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
55.805 339.716
Ticari Alacaklar
7.103.681 10.227.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.103.681 10.227.655
Diğer Alacaklar
20.243 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.243 799
Stoklar
50.960.796 36.434.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.457.703 1.008.498
Diğer Dönen Varlıklar
17.913 9.119
ARA TOPLAM
64.616.141 48.020.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.616.141 48.020.606
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
19.125 19.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.125 19.125
Maddi Duran Varlıklar
17.042.369 30.423.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.789.591 19.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı
640.152 677.877
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.491.237 31.140.256
TOPLAM VARLIKLAR
98.107.378 79.160.862
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.647.207 19.482.250
Ticari Borçlar
28.093.415 15.193.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.092.915 15.192.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
580.854 496.392
Diğer Borçlar
814.629 1.309.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
168.239 864.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
646.390 444.981
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.768.906 5.468.058
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.412.812 1.328.540
ARA TOPLAM
53.317.823 43.277.532
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.317.823 43.277.532
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.127.756 11.644.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.303.943 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
767.637 682.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
767.637 682.720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.073.100 170.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.272.436 12.497.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.590.259 55.774.969
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.517.119 23.385.893
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.946.612 7.521.420
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.946.612 7.521.420
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.619.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.318 -97.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
454.218 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.177.260 -1.591.972
Net Dönem Karı veya Zararı
-293.966 -2.585.288
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.517.119 23.385.893
TOPLAM KAYNAKLAR
98.107.378 79.160.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 -553.528 26.009.042 0 26.009.042
Transferler
75.500 478.028 -553.528 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 -2.585.288 -2.603.749 0 -2.603.749
Dönem Karı (Zararı)
0 -2.585.288 -2.585.288 0 -2.585.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 0 -18.461 0 -18.461
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.400 19.400 -19.400 -19.400 0 -19.400
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 -293.966 -868.774 0 -868.774
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -293.966 -293.966 0 -293.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 0 -574.808 0 -574.808
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.966 -2.585.288
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-631.665 -18.461
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-645.602 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.514 -23.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.577 4.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.577 4.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-631.665 -18.461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-925.631 -2.603.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-925.631 -2.603.749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803242
BIST