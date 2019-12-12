***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat67.058.606 71.356.315Satışların Maliyeti-53.147.955 -62.491.834TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.910.651 8.864.481BRÜT KAR (ZARAR)13.910.651 8.864.481Genel Yönetim Giderleri-2.541.400 -3.235.644Pazarlama Giderleri-1.677.138 -1.637.243Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.817.494 2.415.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.235.889 -2.411.783ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.273.718 3.994.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 11.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.273.718 4.006.007Finansman Gelirleri2.472.907 1.786.386Finansman Giderleri-12.960.827 -8.715.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-214.202 -2.923.256Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.764 337.968Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-79.764 337.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-293.966 -2.585.288DÖNEM KARI (ZARARI)-293.966 -2.585.288Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-293.966 -2.585.288Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.625.964 11.162.587Dönem Karı (Zararı)-293.966 -2.585.288Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.787.839 4.330.420Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler942.306 1.501.226Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.246.339 1.108.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler404.409 -117.288Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 97.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler410.027 -337.968Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.689.122 193.540Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-329.556 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-574.808 1.884.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.023.873 9.602.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.123.973 1.587.421Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.439.717 6.141.104Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.525.977 -4.456.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.900.286 -1.526.601Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.610.265 2.027.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.692.703 5.829.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.530.000 11.347.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-95.964 -184.784YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.331.012 -1.190.293Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 145.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.331.012 -1.335.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.673.065 -10.048.834Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri74.360.956 68.348.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.596.467 -72.548.332Ödenen Faiz-11.091.424 -5.829.657Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -19.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-283.911 -76.540NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-283.911 -76.540DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ339.716 416.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.805 339.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri55.805 339.716Ticari Alacaklar7.103.681 10.227.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.103.681 10.227.655Diğer Alacaklar20.243 799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.243 799Stoklar50.960.796 36.434.819Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.457.703 1.008.498Diğer Dönen Varlıklar17.913 9.119ARA TOPLAM64.616.141 48.020.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.616.141 48.020.606DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.125 19.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.125 19.125Maddi Duran Varlıklar17.042.369 30.423.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.789.591 19.898Ertelenmiş Vergi Varlığı640.152 677.877TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.491.237 31.140.256TOPLAM VARLIKLAR98.107.378 79.160.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.647.207 19.482.250Ticari Borçlar28.093.415 15.193.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar500 500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.092.915 15.192.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar580.854 496.392Diğer Borçlar814.629 1.309.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar168.239 864.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar646.390 444.981Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.768.906 5.468.058Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.412.812 1.328.540ARA TOPLAM53.317.823 43.277.532TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.317.823 43.277.532UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.127.756 11.644.341Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.303.943 0Uzun Vadeli Karşılıklar767.637 682.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar767.637 682.720Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.073.100 170.376TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.272.436 12.497.437TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.590.259 55.774.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.517.119 23.385.893Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.946.612 7.521.420Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.946.612 7.521.420Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.619.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.318 -97.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler454.218 454.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.177.260 -1.591.972Net Dönem Karı veya Zararı-293.966 -2.585.288TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.517.119 23.385.893TOPLAM KAYNAKLAR98.107.378 79.160.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 -553.528 26.009.042 0 26.009.042Transferler75.500 478.028 -553.528 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.461 -2.585.288 -2.603.749 0 -2.603.749Dönem Karı (Zararı)0 -2.585.288 -2.585.288 0 -2.585.288Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.461 0 -18.461 0 -18.461Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-19.400 19.400 -19.400 -19.400 0 -19.400Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893Transferler-2.585.288 2.585.288 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-613.322 38.514 -293.966 -868.774 0 -868.774Dönem Karı (Zararı)0 0 -293.966 -293.966 0 -293.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-613.322 38.514 0 -574.808 0 -574.808Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-293.966 -2.585.288DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-631.665 -18.461Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-645.602 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.514 -23.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-24.577 4.615Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-24.577 4.615Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-631.665 -18.461TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-925.631 -2.603.749Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-925.631 -2.603.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803242BIST