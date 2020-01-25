***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.01.2020 12:14
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş. tarafından 24.01.2020 TARİH VE BİAŞ-2-528 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN YAPILMIŞ AÇIKLAMADIR
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814453
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5476
18:05300,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,20
|Açılış
|: 300,46
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,25
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7486
|7,7875
|% -0,22
|
|Frank
|6,0966
|6,1333
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|9,22
|
|Altın Gr.
|300
|300
|2,22
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,06
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-1,31
|