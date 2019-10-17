***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 13.09.2019 tarih, 2019/10 sayılı ve 02.10.2019 tarih, 2019/11 sayılı kararlara ilişkin ek karar alınması hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 NâmaB Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.09.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.09.2019 tarih, 2019/10 sayılı ve 02.10.2019 tarih, 2019/11 sayılı Şirket yönetim kurulu kararlarına ek olarak aşağıda yer alan maddenin eklenmesine karar verilmiştir.13. Şirketimizin, borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra A grubu nama yazılı pay kalması halinde II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinin 17. Madde 2 fıkrası kapsamında talep toplanmaksızın satış yönteminin kullanılmasına, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların ilgili Tebliğ kapsamında belirtilen süre ve fiyat üzerinden satılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.7.Eklenen DökümanlarEK: 1 SARAY1.pdfEK: 2 SARAY2.pdfEK: 3 doc08424520191017143341.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793842BIST