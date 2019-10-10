***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
10.10.2019 19:43
***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) pay piyasasında 22.03.2019-07.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen
a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 11.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Adı Soyadı MKK Sicil No
ABDURRAHMAN YILDIRIM 12347391
AHMET SEMİH YILDIRIM 24830971
BEDREDDİN YILDIRIM 44717892
BÜŞRA YILDIRIM 44512733
FATİH KARACANİK 12525240
NEVZAT YILDIRIM 12347681
RANA YILDIRIM 44329700
SENA YILDIRIM 44665457
YUSUF KÜRŞAD UZAL 37871165
ZEKİ YILDIRIM 13411109
b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 11.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere SANEL pay piyasasında 6 ay süre ile
-Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
-Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına
karar verilmiştir.
Sözkonusu Kurul kararları 2019/52 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792442
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