***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SANEL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) pay piyasasında 22.03.2019-07.10.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminena) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 11.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,Adı Soyadı MKK Sicil NoABDURRAHMAN YILDIRIM 12347391AHMET SEMİH YILDIRIM 24830971BEDREDDİN YILDIRIM 44717892BÜŞRA YILDIRIM 44512733FATİH KARACANİK 12525240NEVZAT YILDIRIM 12347681RANA YILDIRIM 44329700SENA YILDIRIM 44665457YUSUF KÜRŞAD UZAL 37871165ZEKİ YILDIRIM 13411109b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 11.10.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere SANEL pay piyasasında 6 ay süre ile-Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,-Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasınakarar verilmiştir.Sözkonusu Kurul kararları 2019/52 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792442BIST