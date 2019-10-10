***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 15:32
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme , Alnus Yatırımın Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi olmadığından fesih edilmiş olup Yerine Bizim Menkul Değerler A.Ş ile Finansal Danışmanlık ve Halka Arza Aracılık Sözleşmesi 10.10.2019 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792157
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