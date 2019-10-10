***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme , Alnus Yatırımın Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi olmadığından fesih edilmiş olup Yerine Bizim Menkul Değerler A.Ş ile Finansal Danışmanlık ve Halka Arza Aracılık Sözleşmesi 10.10.2019 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792157BIST