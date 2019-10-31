***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2019,02.08.2019,22.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Daha önce T.C Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan, Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin01.08.2019 tarih , 2019 / 16 sayılı kararı iptal edip, bu kapsam da Bizim Menkul Değerler A.Ş ile Yapılansözleşmenin feshedilmesineVe de Yeni bir başvuru ile Sadece Bedelsiz Sermaye Artırımı için T.C Sermaye Piyasası Kurulu'naBaşvurulmasınaKatılanların Oy Birliği ile karar vermişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795912BIST