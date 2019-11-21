***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019, 01.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapmış olduğumuz Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı için başvurumuz, talebimiz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından işlemden kaldırılmıştır. Önümüzdeki dönemde Sermaye Artırımı ile ilgili talebimiz olursa Kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800009BIST