***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce konu ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama da görüldüğü üzere İbrahim Reyhan Özal yerine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere , TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Büşra Kurtulmuş'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını bildirmiştik.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 maddesinde yer alan "Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durum bağımsız üye tarafından gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Söz konusu üye eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Kurul'a da yazılı olarak iletir." hükmü uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin istifa sebebinin İşlerindeki yoğunluktan kaynaklandığını bildirmek isteriz.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800011BIST