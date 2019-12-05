***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiştir. Söz konusu yeni tutar, Aralık 2019 - Ocak 2020 - Şubat 2020 - ve Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere 178.750 usd olarak 4 eşit taksitte ödenecektir. Bu Kapsam da 1.474.842 usd tutarında bir meblağ Şirketimizin lehine avantaj sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802130BIST