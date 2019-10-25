SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3689
|7,4059
|% -0,26
|Frank
|5,7790
|5,8138
|% -0,15
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|8,08
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|Yarım
|894
|917
|7,32
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,09
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,33
Seans Raporu
- 17:41XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% 0.00 ) 96, 515
- 17:41 IHGZT, KLNMA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:41 ISKUR, EMNIS, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:41METRO Yüzde 5.64 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 033, 612 adet işlem
- 17:40KLMSN Yüzde 15.29 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 399 adet işlem