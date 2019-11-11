***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2019Karar Sayısı2019/23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kuruluncaa) Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanın da sahip olduğu bilgiler çerçevesin de raporun önemli konular da gerçeğe aykırılık içermediğinin ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin ,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde , raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle , mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığının beyan edilmesine söz konusu finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesineKatılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798336BIST