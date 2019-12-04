***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2019 13:04
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801727
BIST
14:20107.223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 433,54
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:205,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:206,3591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:20272,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 272,62
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.832.162
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|691.143
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,32
|196.183.104
|% 17,04
|
|DERAS
|3,86
|83.608.022
|% 16,27
|
|RYSAS
|2,48
|28.977.472
|% 14,81
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,00
|25.350.089
|% -6,98
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,11
|38.078.751
|% -4,95
|
|THYAO
|13,65
|577.223.818
|% 0,29
|
|GARAN
|10,04
|252.069.512
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.833.100
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,32
|196.183.104
|% 17,04
|
|ASELS
|18,88
|194.737.772
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,37
|210.833.100
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|65.561.827
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,45
|86.176.274
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,86
|160.359.027
|% -0,69
|
|THYAO
|13,65
|577.223.818
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4703
|7,5078
|% 0,36
|
|Frank
|5,7818
|5,8166
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5266
|1,5343
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|3,74
|
|Yarım
|870
|893
|1,81
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|0,99
|