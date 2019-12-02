***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2019 14:42
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801284
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0033
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3662
En Düşük
6,3225
18:05270,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,10
|Açılış
|: 270,01
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3966
|7,4336
|% -0,23
|
|Frank
|5,7569
|5,7916
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5263
|1,5339
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-3,24
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YATAS
Yüzde 5.91 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 194, 661 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 108, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 832.00 milyon TL de
-
17:57UNYEC
Yüzde 6.54 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 725 adet işlem
-
17:56ALGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 82.40 lira fiyatla işlem gören hissede 874, 311 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 700, 206 adet işlem